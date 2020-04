Rovana Plumb, vicepresedinte al Grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European (S&D), a declarat ca solutia de redresare post-coronavirus pentru Romania nu poate fi decat europeana si trebuie sa ne asiguram ca vom dispune de acces deplin si egal cu celelalte tari membre la parghii substantiale si eficiente. 'E nevoie de un nou Cadru Financiar Multianual, mai robust, care sa raspunda nevoilor statelor membre de relansare in plan economic, social si de mediu, in urma crizei provocate de Covid-19. Este esentiala, in acest sens, consolidarea Politicii de Coeziune, a Politicii Agricole…