Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Corneliu Stefan este noul presedinte al PSD Dambovita, acesta impunandu-se in fata contracandidatului sau, europarlamentarul Rovana Plumb, la alegerile de duminica de la Conferinta extraordinara a organizatiei, potrivti Agerpres. "Astazi implinesc 19 ani de cand sunt colegul dumneavoastra.…

- Deputatul Corneliu Stefan este noul presedinte al PSD Dambovita, acesta impunandu-se in fata contracandidatului sau, europarlamentarul Rovana Plumb, la alegerile de duminica de la Conferinta extraordinara a organizatiei."Astazi implinesc 19 ani de cand sunt colegul dumneavoastra. Am plecat…

- Rovana Plumb, care candideaza duminica pentru un nou mandat la sefia PSD Dambovita, a fost criticata dur de colegi. Titus Corlatean a acuzat-o de nepotism, in conditiile in care filiala e condusa, in realitate, de fiul Rovanei Plumb. Deputatul PSD Corneliu Stefan, contracandidatul lui Plumb, sustine…

- Senatorul PSD Titus Corlatean l-a acuzat public pe prefectul judetului Dambovita ca incearca sa racoleze primari social-democrati. „Ii transmitem, pentru ca presa este aici, domnului prefect, urmatoarele: Vedeti-va de treaba dumneavoastra! Respectati legea! Nu mai incalcati statutul de prefect pentru…

- A fost circ la conferința județeana a PSD de la Dambovița. Titus Corlațean a somat PSD sa renunțe la oamenii care fac rau partidului și care au dus la scaderea acestuia in sondaje. Atacurile i-au vizat pe Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, și pe Catalin Radulescu, deputatul poreclit Mitraliera,…

- Marcel Ciolacu a mers duminica la Targoviste, acolo unde au loc alegerile pentru organizatia judeteana Dambovita a PSD, la sefia careia candideaza europarlamentarul Rovana Plumb si deputatul Corneliu Stefan. Presedintele interimar al PSD a facut in discursul sau, din nou, apel la fair play si unitate…

- Vineri seara, in cadrul unei conferințe de presa la sediul PSD Dambovița, deputatul Corneliu Ștefan și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al PSD Dambovița la alegerile din data de 19 ianuarie2020. In echipa deputatului Corneliu Ștefan se regasesc senatorul Titus Corlațean, candidat…

- E razboi total in organizația județeana PSD Dambovița.Duminica viitoare, pe 19 ianuarie, vor avea loc alegeri extraordinare la filiala. Decizia s-a luat miercuri seara. In conferința de presa care a urmat, Rovana Plumb, fost ministru PSD, lider actual al filialei, și-a anunțat intrarea in…