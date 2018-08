Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta organizatiei de femei a PSD, Rovana Plumb, a declarat joi, in statiunea Mamaia, ca Viorica Dancila va fi cu certitudine premier pana la alegerile viitoare. "Doamna prim-ministru Viorica Dancila va conduce acest Executiv pana la alegerile viitoare, cu certitudine", a spus Rovana Plumb, dupa…

- Premierul Viorica Dancila s-a laudat joi, in ședința de guvern, cu execuția bugetara pe primele șase luni ale anului curent și a subliniat ca Guvernul se va incadra in limita de deficit bugetar de 3% din PIB.„Execuția bugetara pe primele 6 luni arata trei factori determinanți pentru guvernarea…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, sustine diseara mansa secunda din turul doi preliminar al Europa Legue, intalnind in deplasare, de la ora 21.00 ora Romaniei , formatia olandeza Vitesse Arnhem. In tur, la Ovidiu, scorul a fost egal, 2 2, dupa ce FC Viitorul a condus cu 2 0 in minutul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a vorbit la Antena 3 despre un procuror in care are deplina incredere. "Un exemplu de om integru si profesionist este Elena Iordache, pe care o cunosc, este un om de mare probitate morala si de foarte buna pregatire profesionala. Un om dedicat acestei profesii de…

- Ultimul sondaj IRES arata o incredere extrem de scazuta. Conform rezultatelor cercetarii sociologice, 45% dintre romani sunt mulțumiți de situația in care traiesc. In ceea ce privește viitorul Romaniei, 80% spun ca lucrurile merg intr-o direcție greșita. 19% considera ca lucrurile merg intr-o direcție…