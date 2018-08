Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta organizatiei de femei a PSD, Rovana Plumb, a declarat joi, in statiunea Mamaia, ca Viorica Dancila va fi cu certitudine premier pana la alegerile viitoare. "Doamna prim-ministru Viorica Dancila va conduce acest Executiv pana la alegerile viitoare, cu certitudine", a spus Rovana Plumb, dupa…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, declara ca partidul pe care-l conduce nu a luat o decizie finala referitoare la alegerile europarlamentare, insa exista ”o buna probabilitate” sa mearga pe liste separate de PSD.”Știți foarte bine ca in Parlamentul European exista grupuri politice.…

- "Stiti foarte bine ca in Parlamentul European exista grupuri politice. (...) Ei se repartizeaza, odata ajunsi in Parlamentul European, in grupuri politice si de aceea cred ca a merge pe o lista comuna creeaza o anumita confuzie si pentru electoratul de la noi, si pentru partenerii nostri europeni",…

- Candidaturile ALDE pentru Parlamentul European vor fi depuse cel mai probabil la inceputul anului viitor, deocamdata fiind stabilite sase criterii pe care candidatii trebuie sa le indeplineasca, a anuntat, marti, liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. "Criteriile pentru europarlamentare au fost astazi…

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a declarat, luni, ca desi nu a fost intocmita lista candidatilor ALDE pentru alegerile europarlamentare din 2019, lista ar putea fi deschisa de eurodeputatul Norica Nicolai. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explicat la sfarsitul saptamanii trecute ca alegerile…

- "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre europarlamentare. Nu am avut discutii (privind alegerile europarlamentare - n.r.)", a spus Orban, la sediul PNL. El a afirmat ca intalnirea a fost intamplatoare, insa a precizat ca stabilise intrevederi cu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut vineri ca evaluarile liberalilor arata ca nu exista “nici cea mai mica sansa” ca un referendum pentru demiterea presedintelui Klaus Iohannis sa aiba succes, sugerand ca, daca se va ajunge la asa ceva, PNL ii va “bate rau de tot pe PSD-isti”. “Conform evaluarilor…