Stiri pe aceeasi tema

- Madalin Ionescu a oferit noi amanunte despre starea de rau teribila pe care a avut-o dupa ce s-a intoxicat cu pepene. Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu a facut un live pe pagina sa de Facebook in care a oferit amanunte noi dupa ce, in weekend, s-a intoxicat cu pepene . La emisiunea respectiva…

- “Din acest moment, PSD devine un partid infractional. Este o data istorica trista si neagra pentru Romania, pentru ca cel mai mare partid din Romania a decis, avand ocazia sa dea un mesaj cetatenilor de asumare a guvernarii si de asumare a viitorului Romaniei, a decis sa faca bloc comun, bloc in…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a dosarului Belina. In dosar este cercetata Sevil Shhaideh, cauza urmand sa fie judecata de Tribunalul București. In prezent, fostul ministru este consilier in Guvernul Dancila.

- Nascuta in comune Viisoara, fosta Basesti, pe 15 decembrie 1927, Ruxandra Agache-Mihes a fost intre primele femei-instructor de zbor din Romania si intaia femeie incadrata in Aviatia Militara dupa Al Doilea Razboi Mondial. A fost numita „Craiasa Inaltimilor”, pentru frumusetea sa fizica si morala,…

- Atac extrem de dur lansat de liderul PRO Romania, Victor Ponta, la adresa consilierului premierului Viorica Dancila, Darius Valcov. Prezent la Adevarul. Live, Ponta a spus ca toate deciziile importante din Guvernul Dancila sunt luate de fapt de Darius Valcov."Vreti sa rezolvati ceva in guvern,…

- Mai multe proiecte de dezvoltare, de la infrastructura pana la sustinerea micilor investitori, au fost prezentate vineri ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, de primarii din localitatile Vaii Jiului, in contextul in care zona a fost inclusa de guvern in Platforma europeana de sprijin a regiunilor…

- ”Am vazut aceasta scrisoare, maine ne vom intalnire cu toti antreprenorii care lucreaza in infrastructura, atat pe rutier, cat si pe feroviar. Ceea ce este continut in scrisoarea doamnei Corina Cretu cred ca face referire la perioade anterioare exercitiului pe care il avem noi in ultimul an. Din…

- Scrisoare critica a comisarului Corina Crețu catre Guvernul Dancila: ”Sunt extrem de ingrijorata cu privire la planificarea și implementarea proiectelor de infrastructura de transport”, a transmis comisarul european, recent, intr-o scrisoare catre premierul Viorica Dancila și catre miniștrii Rovana…