Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele CJ Arges, Ion Minzina, și-a depus astazi, in jurul orei 13:00, la sediul PSD Arges, candidatura pentru funcția de președinte al PSD Arges. Organizatiile PSD Mioveni și Pitesti au decis sa-l sprijine pe Ion Minzina pentru funcția de presedinte PSD Arges. Prin urmare, din echipa lui…

- Deputatul social-democrat Corneliu Stefan si-a anuntat vineri seara, într-o conferinta de presa, candidatura la presedintia PSD Dâmbovita, sustinând ca actualul lider al organizatiei, Rovana Plumb, nu a reusit sa mentina unitatea si nu a avut rezultate electorale bune si trebuie sa…

- Deputatul Corneliu Ștefan, fost Președinte Executiv al PSD Dambovița, post pe care l-a parasit prin demisie, și-a anunțat in aceasta Post-ul Corneliu Ștefan și-a anunțat, și el, candidatura la președinția PSD Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Europarlamentara Rovana Plumb a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca va candida pentru un nou mandat la presedintia PSD Dambovita. Alegeri in cadrul organizatiei vor avea loc la Conferinta Extraordinara Judeteana din data de 19 ianuarie."Am avut prima sedinta a…

- Intr-un moment in care polemica privitoare la modernizarea DN 71, proiect vital, care inseamna efectiv oxigen pentru economia si dezvoltarea judetului, Virgil Guran, presedintele PNL Dambovita, este autorul unui demers prin care a punctat mult, inclusiv in plan politic. L-a invitat la Targoviste, pentru…

- Europarlamentarul Rovana Plumb, presedinte al PSD Dambovita, a declarat duminica, la Targoviste, ca a votat pentru un presedinte care va lupta pentru fiecare roman. "Am votat pentru un om pe care il cunosc si despre care sunt sigura ca va fi un presedinte al dialogului, un presedinte care…

- Europarlamentarul Rovana Plumb, presedinte al PSD Dambovita, a declarat duminica, la Targoviste, ca a votat pentru un presedinte care va lupta pentru fiecare roman, anunța AGERPRES.Citește și: Adrian Nastase a RABUFNIT chiar in ziua votului: O dovada IN PLUS ca s-a urmarit eliminarea mea din…

- Europarlamentarul Rovana Plumb, presedintele PSD Dambovita, a declarat, duminica, la Targoviste, ca a votat cu inima, "pentru viitorul fiecaruia dintre noi". "Am votat cu inima, pentru viitorul fiecaruia dintre noi, pentru viitorul copiilor si nepotilor nostri, am votat pentru candidatul…