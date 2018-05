Stiri pe aceeasi tema

- Printr-un comunicat de presa, Presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate, Rovana Plumb, face apel la presedintele Iohannis sa isi exercite functia pe care o detine cu ”demnitate” si sa ”inceteze cu presiunile publice adresate” premierului Viorica Dancila. Presedintele Organizatiei Femeilor…

- Presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate, Rovana Plumb, a facut un apel la presedintele Klaus Iohannis sa inceteze cu „amenintarile” publice la adresa premierului Viorica Dancila. „Facem apel la demnitatea domnului presedinte Klaus Iohannis, sa inceteze cu presiunile publice…

- Presedintele Klaus Iohannis, intrebat despre anuntul premierului Viorica Dancila privind vizita Papei Francisc a raspuns zambind: ”Dati-mi voie sa cred ca nu a inteles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit acolo”. Un astfel de anunț, a mai precizat șeful statului, se va face de catre Vatican și președinție,…

- Presedintele Klaus Iohannis a opinat ca prim-ministrul Viorica Dancila, aflat in vizita la Vatican, ar fi facut o confuzie intre o posibila vizita a Papei in Romania si discutiile despre presedintia Consiliului Uniunii Europene, pe care tara noastra o va detine in prima jumatate a anului viitor.…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, la Blaj, intrebat despre anuntul facut de premierul Viorica Dancila referitor la vizita Papei Francisc in Romania, ca nu crede ca „doamna a inteles ce s-a vorbit acolo“.

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, sambata, la Blaj, intrebat despre anuntul facut de premierul Viorica Dancila referitor la vizita Suveranului Pontif in Romania ca nu crede ca ”doamna a inteles ce s-a vorbit acolo”.„Dați-mi voie sa cred ca nu a ințeles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit…

- Senatorul PSD Niculaeu Badalau a anuntat, vineri, ca social-democratii nu vor sustine declansarea procedurii de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis, deoarece PSD nu vrea escaladarea conflictului creat deja de acesta. Badalau mai spune ca PSD va continua buna guvernare, iar presedintele…

- * Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca retrage increderea premierului Viorica Dancila, sustinand ca aceasta nu face fata pozitiei de prim-ministru. Seful statului i-a cerut public demisia Vioricai Dancila. "Sunt trei luni (de la investirea Guvernului Dancila - n.r.) dupa care pot sa trag o concluzie.…