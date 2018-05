Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate, Rovana Plumb, a facut un apel la presedintele Klaus Iohannis sa inceteze cu „amenintarile” publice la adresa premierului Viorica Dancila. „Facem apel la demnitatea domnului presedinte Klaus Iohannis, sa inceteze cu presiunile publice…

- Presedintele Organizatiei Femeilor Social-Democrate (OFSD), Rovana Plumb, a afirmat ca, desi stie ca presedintele Klaus Iohannis a intrat in campanie electorala, aceasta situatie nu justifica limbajul jignitor la adresa premierului Viorica Dancila.

- Presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate, Rovana Plumb, face un apel la presedintele Klaus Iohannis sa inceteze cu "amenintarile" publice la adresa premierului Viorica Dancila. "Facem apel la demnitatea domnului presedinte Klaus Iohannis, sa inceteze cu presiunile publice adresate…

- Presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate, Rovana Plumb, a facut un apel la presedintele Klaus Iohannis sa inceteze cu "amenintarile" publice la adresa premierului Viorica Dancila. "Facem apel la demnitatea domnului presedinte Klaus Iohannis, sa inceteze cu presiunile publice adresate doamnei…

- Vicepresedintele organizatiei nationale de femei a PSD, Aurelia Dobre, consilier judetean la Giurgiu, a declarat marti ca femeile social-democrate din judet sunt alaturi de Rovana Plumb, care a reactionat "ferm" impotriva afirmatiilor "incalificabile" pe care liderul PNL, Ludovic Orban, le-a facut…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, i-a transmis, marți, președintelui Klaus Iohannis faptul ca „Guvernul trebuie sa fie lasat sa-și faca treaba”. Declarația vine in contextul in care președintele a criticat-o pe Viorica Dancila. „Pentru mine este chiar de neințeles modul…

- Criza politica in Romania? Ce efect are asupra Romaniei? Ce urmeaza dupa cererea demisiei Vioricai Dancila? Ovidiu Nahoi, redactor șef RFI, și Claudiu Saftoiu, editorialist Libertatea, dezbat subiectul zilei, la interviurile Libertatea Live . Klaus Iohannis a cerut astazi demisia premierului Viorica…

- Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri. Totodata, Tudorel Toader a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca nu exista la Ministerul Justitiei nicio invitatie primita de la Palatul Cotroceni, in contextul in care in spatiul public au aparut informatii…