- Presedinta Organizatiei Femeilor Social Democrate, Rovana Plumb, spune ca premierul Viorica Dancila este un profesionist, un om de echipa, un lider politic care isi iubeste mult tara. Plumb crede ca Dancila va ramane premier pana la alegerile viitoare.

- Caz șocant: SINUCIDERE in CUPLU. Fiul unui LIDER POLITIC s-a ARUNCAT in GOL alaturi de IUBITA. S-au LEGAT cu o pereche de CATUSE Un tanar de doar 19 ani si iubita lui s-au aruncat de pe un bloc cu 14 etaje, legati la maini cu catuse. Tragedia a avut loc in districtul Balashikha, Rusia. Baiatul este…

- Fostul premier Dacian Cioloș a luat atitudine in scandalul pestei porcine. ”Epidemiile nu raspund la control politic, iar Guvernul a scapat de sub control raspandirea bolii”, crede Cioloș. Pesta porcina africana amenința serios economia Romaniei, pentru ca autoritațile au sacrificat in zonele afectate…

- Presdintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa, la ora 16.00. Seful statului si premierul Viorica Dancila au discutat, ieri, la Palatul Cotroceni, timp de 40 de minute, dupa mai multe luni in care n-au avut dialog

- Intalnire de ultima ora la Palatul Victoria! Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ministrul Culturii, George Ivașcu, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, dar și vicepremierul Ana Birchall au fost chemați astazi de premierul Dancila la Guvern

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Guuml;nther Oettinger, comisarul european pentru Buget si Resurse Umane, in contextul vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. Ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb, a participat, de asemenea, la discutii.In cadrul…

- Imbracata in alb complet, din cap pana in picioare, alaturi de alte femei din PSD, inclusiv de Rovana Plumb și premierul Viorica Dancila, Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a intors priviri la mitingul organizat de susținere al social-democraților. CITEȘTE ȘI: VIDEO/ Miting PSD. ”Statul paralel…