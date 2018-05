Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene și președinte al organizației de femei din PSD, a transmis un comunicat de presa in care afirma despre europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a trecut de la PMP la PNL, ca este "un cal troian al lui Traian Basescu" in partidul condus de Ludovic Orban.

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a precizat marti ca in prezent sunt in derulare 70 de proiecte fazate (n.n.- acele proiecte care au fost incepute in perioada anterioara de programare si care se vor finaliza in actuala perioada de programare), acestea totalizand 3,35 miliarde de euro.…

- Precizari suplimentare au fost facute, astazi, de europarlamentarul Sigfried Muresan privind trecerea de la PMP la PNL, pe Facebook. Pe pagina sa de pe reteaua de socializare, Muresan a explicat motivele pentru care a renuntat la calitatea de membru al formatiunii conduse de Traian Basescu si a…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Mureșan, propunerea de premier cu care formațiunea condusa de Traian Basescu a mers de doua ori la consultarile de la Palatul Cotroceni, și-a negociat transferul in PNL pentru a-și securiza un nou mandat la Bruxelles, a anunțat vineri Partidul Mișcarea Populara.

- Partidul Miscarea Populara ii cere lui Siegfrid Muresan sa demisioneze din Parlamentul European, anuntand ca detine informatii potrivit carora europarlamentarul PMP a optat pentru Partidul National Liberal. "Suntem informati ca tanarul europarlamentar Siegfried Muresan si-a incheiat negocierile…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat pe Facebook mai multe fotografii cu familia sa si cu iepurasi albi, insotite de o urare. "Paste fericit tuturor! Sfanta Inviere sa va aduca lumina in suflet si impacare. Pentru copii, iepurasul sa vina incarcat cu surprize placute!", este mesajul Gabrielei…

- Comisia Europeana (CE) si presedintele ei, Jean-Claude Junker, doresc ridicarea MCV-ului in privinta Romaniei, in contextul in care tara noastra va trebui sa aiba o pozitie de putere in negocierea Brexit-ului cu Marea Britanie, din 2019, cand va prelua presedintia rotativa a Consiliului UE, a declarat,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si-a propus pentru 2018 atragerea unor fonduri europene de doua miliarde de euro, bani care vor merge in principal catre domeniile prioritare din programul de guvernare. "(Targetul) este de doua miliarde de euro. Nu intra aici zona administrata de Ministerul…