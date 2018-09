Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, a lansat campania de formare pentru personalul din Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) și Organismele Intermediare (OI), precum și pentru beneficiarii de proiecte finanțate prin POCU 2014-2020.Obiectivul…

- Sute de participanti sunt asteptati la a treia editie a Summitului Tinerilor ce se va desfasura in municipiul Baia Mare - Capitala a Tineretului din Romania, in perioada 7 - 11 noiembrie, unele dintre activitatile ce vor fi organizate urmand sa fie alese in baza unui apel public, au informat vineri…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca a intreprins masuri de prevenire a aparitiei pestei la micile rumegatoare din Romania, dupa ce recent au fost depistate primele focare de boala in Bulgaria. Autoritatea…

- Totodata, AM POAT a transmis Autoritații de Certificare și Plata (ACP), din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, 8 declarații de cheltuieli, in valoare totala de 78.018.271 euro (din care FEDR 66.061.239 euro) reprezentand 26% din alocarea POAT. In prezent, avand in vedere sumele rambursate…

- ONG-urile sau instituțiile de invațamant care doresc sa dezvolte un proiect de educație non-formala pentru care au nevoie de finanțare, sunt invitate sa il inscrie in programul de granturi „Raiffeisen Comunitați”. Ultima zi de depunere a proiectelor este 3 august. Programul este primul…

- Guvernul a adoptat recent Ordonanța de Urgența privind inființarea Autoritații Naționale pentru Formare Profesionala Inițiala in Sistem Dual din Romania. Inființarea Autoritații Naționale pentru Formare Profesionala Inițiala in Sistem Dual din Romania este raspunsul Guvernului la solicitari venite…

- Guvernul a adoptat, astazi, Ordonanța de Urgența privind inființarea Autoritații Naționale pentru Formare Profesionala Inițiala in Sistem Dual din Romania. Inființarea Autoritații Naționale pentru Formare Profesionala Inițiala in Sistem Dual din Romania este raspunsul Guvernului la solicitari venite…

- Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 „Imbunatațirea competitivitații intreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice…