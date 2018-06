Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat marti, la finalul sedintei Comisiei pentru fonduri europene din Camera Deputatilor, ca invita Comisia Europeana sa fie prudenta in ceea ce priveste afirmatiile referitoare la riscul pe care si-l asuma Romania prin adoparea Codului administrativ.…

- “Invit Comisia Europeana sa fie prudenta in ceea ce priveste o astfel de afirmatie, deorece Codul administrativ nu este inca finalizat. Romania intotdeauna si-a respectat angajamentele si le va respecta. (...) Cred ca nu trebuie sa existe, in momentul de fata, concluzii pana cand nu se finalizeaza…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat luni, la Bacau, ca Romania nu este departe de media de absorbtie a fondurilor europene si ca aceia care afirma contrariul sunt persoane care nu stiu "ce inseamna fonduri europene si sistemul lor de gestiune si control"."Romania, pe tot…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat luni, la Bacau, ca Romania nu este departe de media de absorbtie a fondurilor europene si ca aceia care afirma contrariul sunt persoane care nu stiu "ce inseamna fonduri europene si sistemul lor de gestiune si control". "Romania,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat vineri, la Petrosani, ca premierul Viorica Dancila s-a adresat Comisiei Europene in vederea includerii Vaii Jiului in platforma de sprijin a regiunilor carbonifere in tranzitie, in acest context urmand sa fie identificate, impreuna cu autoritatile…

- Regulamentul european privind serviciile de livrare transfrontaliera de colete va intra in vigoare la nivelul Uniunii Europene in luna mai si va avea aplicabilitate automata inclusiv in Romania dupa publicarea in Jurnalul Oficial al UE, a declarat, ieri, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru…

- Coruptia ramane raspandita, iar independenta justitiei trebuie imbunatatita in Republica Moldova, in cadrul reformelor cerute de Uniunea Europeana, arata un raport al Comisiei Europene prezentat joi. "Coruptia ramane raspandita, iar independenta justitiei, a autoritatilor de aplicare a…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu, presedinte al Comisiei economice din Senat, a afirmat sambata, la Pitesti, ca forta de munca si fiscalitatea sunt principalele probleme ridicate de oamenii de afaceri romani. „Forta de munca si fiscalitatea sunt cele doua probleme care vad ca vin cel mai des…