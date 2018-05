Stiri pe aceeasi tema

- "Facem apel la demnitatea domnului presedinte Klaus Iohannis, sa inceteze cu presiunile publice adresate doamnei premier Viorica Dancila. Stim ca domnia sa a intrat in campanie electorala, dar acest lucru nu justifica nici proferarea de amenintari si nici limbajul jignitor, cu atat mai mult cu cat…

- Presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate, Rovana Plumb, a facut un apel la presedintele Klaus Iohannis sa inceteze cu "amenintarile" publice la adresa premierului Viorica Dancila. "Facem apel la demnitatea domnului presedinte Klaus Iohannis, sa inceteze cu presiunile publice adresate doamnei…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, sambata, la Blaj, intrebat despre anuntul facut de premierul Viorica Dancila referitor la vizita Suveranului Pontif in Romania ca nu crede ca ”doamna a inteles ce s-a vorbit acolo”.„Dați-mi voie sa cred ca nu a ințeles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit…