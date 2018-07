Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus ca spera ca pana la sfarsitul anului 2019 sa inceapa constructia a cel putin doua dintre cele trei spitale regionale – Iasi, Cluj, Craiova -, precizand ca exista finantare asigurata. „Eu cred, sper, ca la sfarsitul anului 2019 sa avem deja inceputa constructia…

- Intalnire de ultima ora la Palatul Victoria! Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ministrul Culturii, George Ivașcu, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, dar și vicepremierul Ana Birchall au fost chemați astazi de premierul Dancila la Guvern, anunța Antena3.- in curs de actualizare

- Guvernul a obtinut fondurile europene necesare pentru implementarea sistemului informatic integrat de procesare a actelor de stare civila, valoarea contractului fiind de 185 de milioane de lei. Proiectul va fi realizat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) in urmatorii trei ani. Prin noul sistem,…

- Simona Halep s-a calificat, pentru a treia oara, in semifinalele celebrului turneu de la Roland Garros. La finalul meciului cu germana Angelique Kerber, romanca a facut un gest care a devenit rapid viral.

- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, reactioneaza rapid la acuzatiile presedintelui Iohannis pe tema absorbtiei slabe a banilor europeni. Acesta l-a acuzat pe presedinte ca "dezinformeaza sau nu stie sa caute date".Ministrul a acuzat Guvernul Ciolos ca nu a facut nimic in acest domeniu,…

- LIVE Comisarul Corina Cretu și ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in dialog cu cetațenii privind viitorul Europei la Bacau — https://bit.ly/2KmSNWn #EUDialogues #FutureofEurope Posted by Calea Europeana on Tuesday, May 22, 2018 Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu și ministrul…

- Comisarul european Corina Crețu și premierul Viorica Dancila, impreuna cu Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, și Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, vor incerca sa rezolve incurcatele probleme de la Insula de Agrement din Bacau.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.