- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat omologului francez Emmanuel Macron miercuri ca "va face totul sa ramana in acordul" asupra programului nuclear al Teheranului, dar a cerut europenilor garantii foarte rapide prin care sa dovedeasca faptul ca firmele lor vor continua sa lucreze cu Iranul,…

- Televiziunea de stat iraniana a calificat ca ilegala decizia presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele iranian Hassan Rouhani anuntase deja ca va prezenta reactia tarii sale imediat dupa ce Trump isi face cunoscuta in mod oficial pozitia fata de acord, a…

- Iranul ar face o "greseala grava" daca ar ramane in acordul nuclear international din 2015 in cazul in care SUA se retrag din acest acord, a declarat marti un inalt responsabil de orientare "dura" de la Teheran, relateaza Reuters. "Daca SUA parasesc acordul, trebuie sa stie ca asta va insemna sfarsitul…

- Franta, Marea Britanie si Germania intentioneaza sa mentina Acordul nuclear cu Iranul indiferent de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, anunta ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, citat de site-ul agentiei Reuters. - continua -

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP, citata de Agerpres. AFP preia de pe site-ul…

- Rusia nu considera posibile eventuale schimbari sau adaugiri in acordul international nuclear cu Iranul, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zakharova, relateaza Reuters. Zakharova a afirmat de asemenea ca Moscova este profund preocupata de declaratiile facute de…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat SUA ca ar putea sa se confrunte cu consecinte "grave" daca renunta la acordul atomic cu Teheranul, iar un alt oficial iranian a semnalat ca Teheranul ar putea sa se retraga din Tratatul de Neproliferare Nucleara, informeaza The Associated Press.