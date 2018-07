Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata in cadrul summit-ului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care are loc in orasul port Qingdao, estul Chinei, ca doreste sa discute mai mult cu Rusia despre ceea ce el a numit retragerea "ilegala" a SUA din acordul international…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a cerut ca o interdictie veche de decenii privind prezenta femeilor pe stadioane sa fie ridicata, potrivit unui comunicat dat publicitatii de biroul presedintelui marti, relateaza DPA miercuri. "Nu ar trebui sa existe diferente intre barbati si femei in Islam si din…

- Premierul britanic Theresa May l-a asigurat duminica pe presedintele iranian Hassan Rouhani ca Regatul Unit si partenerii sai europeni isi mentin angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul din 2015, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Intr-o convorbire telefonica, "cei doi lideri au…

- La scurt timp dupa ce președintele Donald Trump a anuntat, marții seara, retragerea Statelor Unite din acordul cu Iranul, aruncand in incertitudine stabilitatea Orientului Mijlociu, dar si relatiile transatlantice, prețul petrolului a explodat.

- Televiziunea de stat iraniana a calificat ca ilegala decizia presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele iranian Hassan Rouhani anuntase deja ca va prezenta reactia tarii sale imediat dupa ce Trump isi face cunoscuta in mod oficial pozitia fata de acord, a…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP, citata de Agerpres. AFP preia de pe site-ul…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat SUA ca ar putea sa se confrunte cu consecinte "grave" daca renunta la acordul atomic cu Teheranul, iar un alt oficial iranian a semnalat ca Teheranul ar putea sa se retraga din Tratatul de Neproliferare Nucleara, informeaza The Associated Press.