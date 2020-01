Stiri pe aceeasi tema

- "Nu amenintati niciodata natiunea iraniana", a scris luni pe Twitter presedintele iranian Hassan Rouhani, ca raspuns la declaratiile presedintelui american Donald Trump, care a amenintat sambata ca va viza 52 de tinte iraniene, noteaza France Presse, preluata de Agerpres."Cei care se refera la numarul…

- Presedintele american Donald Trump voia sa distruga coloana vertebrala a taberei siite anti-americane din Orientul Mijlociu asasinandu-l pe Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in regiune, dar aceasta lovitura a unificat si chiar a largit randurile retelei de "rezistenta", potrivit expertilor,…

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa ''agraveze serios situatia'' in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron, in timp ce Ministerul…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a cerut Japoniei si altor tari sa faca eforturi pentru mentinerea acordului nuclear international din 2015 privind programul nuclear iranian, in cursul unor convorbiri avute la Tokyo cu premierul Shinzo Abe, relateaza dpa si AFP. Rouhani, care a devenit…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a cerut miercuri eliberarea tuturor persoanelor neinarmate si nevinovate care au fost arestate in timpul manifestatiilor impotriva cresterii pretului la benzina, dupa doua saptamani de ciocniri violente, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Tulburarile care…

- Uniunea Europeana (UE) s-a declarat marti "foarte ingrijorata" dupa ce Iranul a anuntat reluarea activitatilor sale inghetate de imbogatire a uraniului si a estimat ca fiind "din ce in ce mai dificil" sa fie sustinut acordul asupra programului nuclear iranian, incheiat in 2015, informeaza AFP. "Suntem…

- Fratele presedintelui iranian Hassan Rouhani, Hossein Fereydoun, a fost incarcerat miercuri la Teheran pentru a ispasi o recenta condamnare de 5 ani de inchisoare pentru coruptie, potrivit agentiei de presa Isna, preluata de AFP.