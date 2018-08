Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul fortei de elita Quds a Garzii Revolutionare iraniene, Qassem Soleimani, l-a avertizat joi pe presedintele american Donald Trump sa nu initieze o actiune militara contra Iranului, afirmand ca daca Washingtonul va incepe un razboi, Teheranul este cel care il va incheia, relateaza agentia…

- Benjamin Netanyahu a laudat luni "pozitia ferma" a lui Donald Trump asupra Iranului dupa declaratii de o virulenta rara facute de presedintele SUA impotriva Teheranului, a anuntat biroul lui Netanyahu, informeaza France Presse preluata de agerpres "Vreau sa aduc omagiu pozitiei ferme exprimate…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani l-a avertizat duminica pe liderul SUA, Donald Trump, în legatura cu politicile ostile la adresa Teheranului, afirmând ca "un razboi cu Iranul este mama tuturor razboaielor", se arata într-un

- Iranul va ramane in acordul nuclear, semnat in anul 2015, daca beneficiile sale vor fi garantate in continuare de celelalte parți, in urma deciziei Statelor Unite de a se retrage din ințelegere, a declarat miercuri președintele iranian Hassan Rouhani, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, va efectua o vizita oficiala la Viena pe data de 4 iulie, a comunicat luni presedintia austriaca, in contextul demersurilor Teheranului de a obtine garantii din partea puterilor europene, Rusiei si Chinei, pentru mentinerea in vigoare a acordului privind programul…

- Au fost publicate imagini cu obiectivele militare iraniene din Siria lovite in timpul atacului israelian denumit “Castelul de carti de joc”. Potrivit Israelului, care a facut publice imaginile surprinse de sateliți prezinta patru centre de informatii iraniene, un complex militar si unul logistic, scrie…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri Iranul cu "consecinte foarte grave" daca va decide sa relanseze programul sau nuclear, la o zi dupa anuntul retragerii Statelor Unite din acordul vizand sa impiedice Teheranul sa obtina arma nucleara, transmite AFP. "Sfatuiesc…

- Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri Iranul cu "consecințe foarte grave" daca se decide sa relanseze programul nuclear, a doua zi dupa ce a anunțat retragerea Statelor Unite din acordul care vizeaza impiedicarea Teheranului sa obțina arma atomica, scrie AFP.