Rotativa guvernamentală se amână Premierul Nicolae Ciuca a spus, vineri dimineața, ca a decis sa nu iși depuna astazi mandatul. Astfel, rotativa se amana. ”Am avut discuții pana noaptea trecuta, tarziu, ne-am revazut in aceasta dimineața și am convenit ca, pana la soluționarea acestor probleme (din educație, n.red.), sa nu imi depun mandatul și sa imi asum, in continuare, responsabilitatea funcției de premier. In felul acesta, sper sa fie create condițiile astfel incat, intr-o perioada de timp cat mai scurta, sa putem sa punem in aplicare planul de rocada la nivelul coaliției”, a declarat Nicolae Ciuca. ”Coaliția de guvernare,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

