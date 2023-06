Stiri pe aceeasi tema

- Mii de cadre didactice și personal auxiliar din Educație au pornit in marș, vineri la pranz, din Piata Victoriei spre Cotroceni, in timp ce la Guvern se deruleaza o noua runda de negocieri intre liderii sindicali și premierul Nicolae Ciuca. Oamenii scandeaza lozinci impotriva Guvernului, a coalitiei…

- Inca de la inceputul saptamanii viitoare, premierul Nicolae Ciuca va renunța la funcție, astfel ca procedura rotației guvernamentala va fi demarata, afirma surse politice. Toți liderii PNL au primit mesaje sa nu fie plecați in cursul saptamanii viitoare, iar liderii PSD au fost convocați de Marcel Ciolacu…

- In timp ce liderii sindicatelor din Educație au anunțat un nou protest uriaș al profesorilor in Capitala, la care sunt așteptate sa participe 20.000 de cadre didactice, liderii coaliției de guvernare, președintele PSD Marcel Ciolacu și premierul Nicolae Ciuca, președinte PNL, au transmis, in postari…

- Noi negocieri vor avea loc joi intre premierul Nicolae Ciuca și liderii sindicatelor din Educație, imediat dupa ședința de Guvern pentru aprobarea OUG cu creșterile promise pentru profesori, dar respinse de aceștia. Ședința de Guvern este programata la ora 12.00, iar intalnirea cu sindicatele la ora…

- Greva din Educație continua, au declarat liderii de sindicat care au fost la negocierile de miercuri seara, la Palatul Victoria. Oferta Guvernului, de a majora salariile profesorilor cu 1000 de lei brut (585 lei net) pentru cadre didactice și 400 lei pentru personalul din invațamant nu a fost acceptata…

- Nicolae Ciuca s-a decis sa se intalneasca, marți, pentru negocieri cu sindicaliștii din Educație. Aceștia se vor afla oricum astazi chiar in fața sediului Guvernului, unde incep cel mai are protest organizat in ultimii ani. Guvernul a anuntat, marti, de la ora 12.00, consultari ale premierului Nicolae…

- Greva profesorilor amana rotativa. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, marți, ca nu iși depune mandatul. Liderii coaliției, Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Kelemen Honor, s-au reunit vineri dimineața in ședința la sediul Guvernului. Cei trei au facut o declarație comuna referitoare la amanarea rotativei…

- Profesorii se afla in cea de a patra zi de greva generala. Asta dupa ce sindicaliștii nu au avut mare succes la negocierile de miercuri de la sediul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), unde premierul Nicolae Ciuca nu s-a dus, dar a trimis patru miniștri, in incercarea de a-i convinge…