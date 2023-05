Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe a declarat luni ca sunt mai multi lideri PNL, presedinti de organizatii, primari si chiar presedinti de Consilii Judetene care i-au cerut premierului Ciuca sa ramana in Guvern ca vicepremier, acestia considerand ca ar fi in acest fel un garant de facto al continuitatii, stabilitatii, echilibrului si de ce nu, a echitatii in actul de guvernare si ca pentru partid, o astfel de pozitie a liderului PNL poate fi un avantaj. ”In Biroul Politic National de maine se va stabili mandatul cu care premierul va merge la negocierile din interiorul aliantei. In ceea ce…