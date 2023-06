Rotația și Rotativa Evenimentele politice și sociale din ultima perioada au impus in vorbirea cea de toate zilele un cuvant mai rar folosit, „rotativa”. Te duce cu gandul la ceva care se rotește, care face o mișcare circulara. Dicționarele il dau ca fiind un adjectiv, adica el numește ceva propriu unui proces tehnologic, unui mecanism cu mișcare circulara. […] Articolul Rotația și Rotativa apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 mai a.c., in jurul orei 15.00, polițiștii Biroului Rutier Bacau au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe raza comunei Racaciuni, a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Din primele cercetari a rezultat faptul ca, un tanar de 17 ani din comuna Racaciuni, in timp…

- Cu noul sau record personal la triplusalt, 12.50 m, stabilit la concursul internațional de la Ruse (Bulgaria), sportiva antrenata de Cristi Nemțeanu a reușit cea mai buna performanța mondiala a sezonului la nivelul junioarelor 3. La o categorie superioara de varsta, junioare 2, bacauanca este a treia…

- Confederația Sindicala Naționala (CSN) Meridian și Federația Sindicatelor din Silvicultura SILVA – condusa de inginerul bacauan Silviu Geana, reclama ca nu au fost invitate la dezbaterea din 10 mai a Proiectul de lege Pl-x nr. 143/2023 pentru modificarea și completarea OUG 109/2009 privind guvernanța…

- Șarpele de alun este o specie neveninosa din familia Colubridae, in Romania fiind intalnita subspecia Coronella austriaca austriaca Laurenti 1768. Traiește pretutindeni unde gasește condiții bune de viața in padurile de șes pana la 1500 m altitudine. Este raspandit in Europa centrala, de nord și de…

- Chiar daca s-a facut mare taraboi inainte de ședința Consiliului Local, aleșii locali adunați intr-o ciudata coaliție au aprobat dorința primarului Viziteu de a imprumuta aproape 180 de milioane lei. Cica banii sunt pentru proiecte, inclusiv pentru cofinanțarea unora europene, pe care bacauanii le așteapta…

- Rotativa guvernamentala dintre PSD și PNL este programata sa aiba loc undeva la sfarșitul lunii mai sau la inceputul lunii iunie. Atunci, social-democrații și liberalii vor schimba intre ei premierul, dar și o parte din ministere.

- * in cadrul campaniei „Doneaza pentru viața” organizata de catre Școala Naționala de Pregatire a Agenților de Penitenciare Targu Ocna In contextul lipsei acute de sange din sistemul medical și in scopul dezvoltarii spiritului civic in randul elevilor Școlii Naționale de Pregatire a Agenților de Penitenciare…

- Autostrada Bacau-Pașcani va fi construita cu costul demolarii unei porțiuni din centura orașului Bacau, scrie Ziarul de Iași. Acesta este un cost asumat de la inceput, care va afecta circa 9.000 de metri patrați de carosabil, bariere metalice, elemente de susținere, fundații, un podeț, rigole și elemente…