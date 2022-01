Rotația cadrelor, o nouă etapă: Guvernul a numit 21 de prefecți și subprefecți Ședința de Guvern de miercuri a fost una a schimbarilor la nivelul reprezentanților in teritoriu: 11 prefecți și subprefecți au fost eliberați iar alți 21 au fost numiți in funcție. Dintre cei demiși se numara: Dolha Nechita Stelian din functia de prefect al județului Bistrita-Nasaud Ionescu Cristian din functia de prefect al județului Prahova Ionescu Lucian Mihai din functia de subprefect al județului Argeș Boloș Marieta din functia de subprefect al județului Buzau Dumitru Nicolae din functia de subprefect al județului Calarasi Suliman Secyl din functia de subprefect al județului Constanta Cristea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al CS Dinamo Marcel Popescu a murit la varsta de 72 de ani, a anuntat pe Facebook ofiterul de presa al FC Dinamo, Ionel Culina. “La finalul anului 1999, Marcel Popescu lasa liber postul de ofiter de presa al fotbalului dinamovist pentru a prelua functia de presedinte al CS Dinamo”,…

- Președintele interimar al PSD Satu Mare, Mircea Govor, va fi noul prefect al judetului. Govor a primit astazi, 21 decembrie, votul colegilor sai de partid. Conducerea formatiunii politice a organizat astazi, o conferința de presa la sediul PSD Satu Mare, premergator sedintei de desemnare a viitorului…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, a declarat, marti seara, pentru News.ro , ca Bogdan Cojocaru este propunerea formatiunii pentru functia de prefect al judetului. Cojocaru a fost singura propunere in cadrul sedintei Biroului Judetean si va fi instalat in fruntea Prefecturii Iasi dupa ce Guvernul…

- PNL Bacau va pierde postul de prefect al județului Bacau, ocupat in acest moment de Tudorița Lungu. Funcția va reveni PSD Bacau, care a alcatuit deja o lista scurta de persoane pentru post. Saptamana aceasta au avut loc negocieri la nivelul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ilie Bolojan este fost primar al orașului Oradea și in prezent președinte al Consiliului Județean Bihor, iar in prezent numele lui este vehiculat in spațiul public ca propunere pentru Președinția Romaniei. El a fost intrebat daca va candida, in 2024, la funcția de președinte al țarii. „Nu se pune aceasta…

- “Noul guvern este un armistițiu neliniștit intre liberali și social-democrați”, noteaza Politico, intr-un articol despre ultimele evenimente derulate pe scena politica a Romaniei. Potrivit Politico , Nicolae Ciuca a devenit premierul Romaniei in urma unui acord de coaliție cu foștii rivali din Partidul…

- USR anunța ca o susține pe deputata Cristina Pruna pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților, ce urmeaza a fi votata marți. „In contextul ințelegerii toxice dintre PSD și PNL și a demersurilor grabite de a acapara conducerile celor doua Camere, USR anunța ca o susține pe deputata Cristina…

- Peste 150 de unitati de invatamant din Buzau isi desfasoara cursurile in sistem online din cauza faptului ca mai putin de 60 % din personal este vaccinat anti-Covid. Potrivit prefectului judetului Buzau, Daniel Ticlea, din 457 de structuri de invatamant aproape 300 fac cursurile cu prezenta fizica si…