- Gigi Becali a anunțat ca Toni Petrea iși va da demisia de la FCSB, dar antrenorul nu e singurul care pleaca. Dupa antrenorul roș-albaștrilor, de la FCSB va pleca și preparatorul fizic Tommy Neubert, cunoscut pentru antrenamentele sale intensive. Și Tommy Neubert pleaca de la FCSB Dupa ce a facut minuni…

- Toni Petrea (47 de ani) pleaca de la FCSB. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a anunțat ca ii accepta demisia. in aceasta dimineața. Antrenorul roș-albaștrilor va parasi clubul roș-albastru dupa un start slab de sezon: 1-1 cu U Cluj, 0-1 cu Saburtalo (Conference League) și 0-2 cu Rapid. Gigi Becali…

- Evoluțiile bune ale lui Jovan Markovic in tricoul Universitații Craiova in sezonul trecut au fost remarcate de scouterii mai multor echipe din Europa. Una dintre echipele care s-au interesat foarte tare de serviciile atacantului de 21 de ani este Steaua Roșie Belgrad. Potrivit publicației Sportski…

- Anamaria Prodan, in varsta de 49 de ani, s-a ținut de cuvant și a acoperit chipul li Laurențiu Reghecampf, pe care il avea tatuat pe spate, alaturi de copiii lor. Impresara a ales un desen sppecial și a etalat mandra rezultatul, pe contul de socializare.Impresarul și-a tatuat pe spate un vultur uriaș,…

- Laurențiu Reghecampf a pus punct colaborarii cu Universitatea Craiova la solicitarea conducerii oltene. Tehnicianul de 46 de ani a ținut sa mulțumeasca publicului, cat și jucatorilor. „Intotdeauna cand sunt bani la mijloc, cand se negociaza pentru ceva, dureaza mai mult. Dar nu mai conteaza. Niciodata…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au intalnit zilele trecute intr-un restaurant din Capitala. Este pentru prima data cand cei doi se vad, dupa ce antrenorul de la Universitatea Craiova a devenit tata pentru a treia oara. Aflat in București cu treaba, Laurențiu Reghecampf a mers la un restaurant…

- Cine va fi antrenorul lui FCSB daca Toni Petrea pleaca. La fel ca in sezonul trecut, tehnicianul de 47 de ani a ratat cucerirea titlului, ducand echipa lui Gigi Becali doar pe locul secund. In mai 2021, Petrea alegea sa se retraga de pe banca tehnica, fiind inlocuit cu Dinu Todoran. A revenit in noiembrie,…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vorbit despre Mihai Rotaru, patronul CS Universitații Craiova, inaintea duelului dintre cele doua echipe, din etapa #8 a play-off-ului Ligii 1. CS Universitatea Craiova -FCSB se joaca duminica, de la ora 19:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1,…