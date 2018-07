Rotaru, ENEA: In Romania, evolutia software este mult mai dinamica decat in occident

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 mai, Institutul Național de Statistica a publicat primele semnale privind evoluția Produsului Intern Brut (PIB) la primul trimestru al acestui an, care stagneaza fața de trimestrul precedent, și creste cu 4% fața de același trimestru al anului anterior. In linie cu semnalele ridicate de majoritatea…

- Traim intr-o epoca in care resursele alimentare sunt finite si sunt in centrul unor lupte pentru supravietuire si putere. Terenurile romanesti sunt roditoare si avem binecuvantarea unor ape care uda pamanturile pe zone intinse. Una dintre principalele bogăţii ale României este dorită…

- „In Romania, utilizatorii se bucura atat de tehnologii avansate de acces la internetul mobil, de o buna acoperire, cat si de o piata competitiva si de preturi mici, ceea ce se reflecta in consumul tot mai ridicat de internet mobil. In medie, un utilizator de internet mobil a consumat peste 1,4 GB/luna…

- Reprezentanții României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat calificarea în finala de sâmbata a competiției muzicale, care are loc anul acesta pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia. România, cu piesa "Goodbye", a intrat în competiție…

- Deloitte Romania are placerea sa anunțe cooptarea lui Peter MacDonald in poziția de Partener Audit și Asigurari și Coordonator al practicii de Audit și Asigurari in Industria Serviciilor Financiare. Din acest rol, Peter va lucra cu echipa de profesioniști talentați ai companiei pentru a furniza servicii…

- Nestle a incheiat un acord cu Starbucks Corp, cel mai mare lant de cafenele din lume, pentru a vinde produsele companiei in intreaga lume. Nestle, cel mai mare grup alimentar din lume, a anuntat, luni, ca Starbucks va primi o plata in avans de 7,15 miliarde de dolari in numerar pentru o licenta…

- Senatorul aradean prezinta o larga argumentație a inițiativei sale. „Consumul de zahar are un impact major asupra sanatații populației, contribuind semnificativ la afecțiuni precum obezitatea, bolile cardiovasculare, diabetul zaharat. Recomandarile in materie de nutriție ale organismelor internaționale,…