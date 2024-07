Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Galca, 52 de ani, antrenorul Universitații Craiova, a comentat remiza alba cu Hermannstadt, dar și alegerea de a incepe partida cu Alexandru Mitrița pe banca de rezerve. Daca in prima repriza ocaziile au fost imparțite, cu Hermannstadt de multe ori taioasa, partea secunda le-a aparținut pe…

- Universitatea Craiova a organizat duminica seara un eveniment special in care le-a prezentat fanilor atat noul echipament de joc, cat și cei cinci jucatori transferați in aceasta vara. La finalul evenimentului, trei dintre vedetele serii au acordat interviuri in care au vorbit despre atmosfera din Banie…

- Suporterii Universitatii Craiova sunt invitati la actiunea de prezentare a noului model de echipament, cel in care gruparea din Banie spera sa castige primul titlu de campioana dupa 34 de ani. White&Blue Party este evenimentul pe care clubul din Banie il organizeaza la Terasa Promenada Mall, duminica,…

- Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, a comentat tentativa de revolta anunțata public de Gigi Becali, omologul de la FCSB, care susține ca patronii celor patru forțe din Superliga, cele doua amintite, plus CFR Cluj și Rapid, planuiesc sa boicoteze regula U21 incepand cu sezonul care va incepe…

- Doua reguli pot fi modificate in sezonul urmator (2024-2025) al Superligii. Regula Under 21 starnește mai multe nemulțumiri in randul majoritații cluburilor. Totodata, in special fruntașele din primul eșalon, sunt deranjate de barajul pentru cupele europene dintre locul 3 din play-off și o echipa din…

- Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, scor 3-3, partida susținuta luni seara, la Ovidiu, contra Farului Constanța. Disputa a contat pentru etapa 9 din play-off-ul Superligii. Costel Gilca: „Vor veni jucatori noi!“ La finalul intalnirii, antrenorul Științei, Costel Gilca, a explicat cum au salvat…

- Costel Galca va semna cu Universitatea Craiova un contract pana-n 2026 și va avea un salariu de 20.000 de euro lunar. Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat inca de luni, patronul Universitații Craiova, Mihai Rotaru, a ajuns la un acord cu Costel Galca. Antrenorul in varsta de 52 de ani, ultima oara la…

- Mihai Rotaru a batut palma cu Constantin Galca. Antrenorul in varsta de 52 de ani o preia pe Universitatea Craiova! Doar o etapa a evoluat Universitatea Craiova cu antrenor interimar. Acționarul majoritar Mihai Rotaru i-a gasit inlocuitor lui Ivaylo Petev, bulgarul demis dupa 0-2 cu FCSB, rezultat care…