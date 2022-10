Rotaract Câmpia Turzii: Am pregătit peste 300 de pachete de…

Rotaract Campia Turzii a pregatit peste 300 de pachete cu produse de igiena personala (deodorant, gel de duș, șampon, sapun, ața dentara, absorbante, periuța de dinți etc.) pentru elevii din mediul rural. Rotaract da startul saptamana viitoare proiectului cofinanțat de Consiliul Județean Cluj, "Caravana pentru Sanatate". Peste 300 de elevi de clasa a VII-a și [...]