- INFRACTIUNE…Politistii de frontiera de la Albita au descoperit la controlul de frontiera si au retinut pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Volkswagen, care figura in bazele de date ca fiind semnalat furat din Ucraina. Totul s-a petrecut pe 1 iunie a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul…

- In urma cu putin timp a fost raportat un incendiu in judetul Iasi. Din primele informatii obtinute de catre reporterii BZI, se pare ca acesta a fost produs la o casa din satul Bratulești, comuna Strunga. Un barbat a suferit arsuri la nivelul fetei si este transportat la spital. La fata locului se deplaseaza…

- AMBIȚIOȘI… Peste o mie de copii din toata țara sunt acum in Piața Unirii din Iași, unde are loc cel mai mare concurs de șah, considerat deja un record național in privința numarului de participanți. Sunt prezenți și cei mai talentați copii din Huși. “Este cel mai mare concurs de acest tip din țara,…

- MANDRIE LOCALA… Barladenii George Chicoș (39 de ani) și Ionuț Andrei Nasui (33 ani), au ajuns sa se numere printre cei mai buni sommelieri din Romania (degustatori de vinuri). Ultimul concurs, unul internațional la care au participat, a avut loc la Cotnari, județul Iași, pe 27 aprilie, unde George și…

- Misiune „speciala” cu ambulanța la Iași, dupa ce au fost incarcați mai mulți saci de cartofi in loc de pacienți pe targa. Angajații de la Serviciul de Ambulanța Județeana (SAJ) Iași au crezut ca vor trece neobservați, insa oamenii le-au remarcat „urgența” In data de 17 martie 2023, la Piața CUG a fost…

- La data de 29 martie a.c., polițiștii și procurorii din Iași efectueaza 15 percheziții domiciliare, in județele Iași, Bacau, București, Constanța și Sibiu, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat, specializat in fabricarea și comercializarea in spațiul Uniunii Europene de substanțe…

- TRAGEDIE… O femeie in varsta de 54 de ani, din municipiul Vaslui, s-a bagat in datorii dupa ce a cazut in patima jocurilor de noroc, iar la sfarșitul saptamanii trecute a apelat la un gest extrem: și-a pus capat zilelor, spanzurandu-se in apartamentul in care locuia impreuna cu concubinul sau. Cei doi…