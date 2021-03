Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind decontarea directa obligatorie la politele RCA se afla in con­tinuare in dezbatere publica, iar pasul ur­mator consta intr-o hotarare a guvernului, a spus Daniel Apostol, purtator de cuvand al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), pentru ZF. „Decontarea directa obligatorie…

- Cristian Rosu, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat ca aplicarea Ordonantei de Urgenta privind decontarea reparatiilor auto necesare dupa un accident de catre propriul asigurator, nu de cel care a emis polita, va duce la scumpiri. „S-a facut si un studiu de impact…

- Un proiect privind aprobarea tarifelor aplicabile utilizatorilor casnici pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor a fost pus in dezbatere publica, a anuntat Primaria Sectorului 2, potrivit Agerpres. "Se aproba tariful de 798,52 lei/tona fara TVA pentru activitatile de colectare,…

- Federația Operatorilor de Transport din Romania (FORT) avertizeaza ca introducerea obligatorie a RCA cu decontare directa va duce la o crestere necontrolata a preturilor pentru aceste polite. „Tarifele RCA vor exploda pe fondul aparitiei unei noi ordonante de urgenta! In spatele usilor din cadrul Autoritatii…

- Prin introducerea decontarii directe in mod obligatoriu se incearca o responsabilizare suplimentara a pietei, respectiv a consumatorului, a afirmat luni vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cristian Rosu, la conferinta "XPRIMM Time for Business - Provocarile Anului 2021".…

- Deși mii de petenți reclama, anual, conduita abuziva a unor asiguratori, în particular, Euroins și City Insurance, conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) ar refuza sa sancționeze aceste aspecte, rezumându-se la aspecte precum indicatorii financiari ai firmelor, astfel ca…