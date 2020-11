Rostul de dimineață: S-a inventat o mică (dar necesară!) rugăciune pentru momentul solemn în care ne punem masca pe față Ca sa țina pasul cu enoriașii zilelor noastre, sau poate pur și simplu ca sa se imbarbateze la inceputul unei noi zile – un preot a nascocit o mica rugaciune. De rostit in momentul solemn in care masca protectoare se așeaza pe fața. Pe nesimțite, masca a devenit deja parte a rutinei noastre zilnice. Era doar o chestiune de timp – așadar – pana la momentul de grație in care sa apara și o rugaciune dedicata acestui obiect vestimentar. Așa cum exista cate o rugaciune pentru inceputul și sfarșitul de zi, pentru naștere ușoara sau pentru noroc – a fost conceputa, in sfarșit, și o rugaciune pentru momentul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

