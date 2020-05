Rostul de dimineață: La Bistrița, ca la Paris… „Un început timid. Sau poate caraghios…?!” O celebra tradiție pariziana iși face simțita prezența – timid – și la Bistrița. Indragostiți de diverse varste sau zodii și-au pecetluit iubirea in grilajul podului care duce spre Codrișor! „E un inceput timid. Sau poate caraghios…? Oricum, mai avem mult de muncit…!” Un faimos obicei al indragostiților de pretutindeni a transformat Parisul in capitala iubirii. Oamenii obișnuiau sa-și semnalizeze dragostea cu cate un lacat prins in grilajul unor celebre poduri pariziene. Și sa arunce cheia in Sena. Ca sa fie siguri ca nimic nu va mai reuși sa desfaca iubirea infiripata… S-a intamplat pe renumitul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire neașteptata și surprinzatoare, zilele trecute, in Colibița. Un tanar din Bistrița, pasionat de motoare și drumeții in natura a reușit sa vada ceea ce generații de specialiști nu reușesc, nici macar o data in viața. Un splendid exemplar de ras carpatin a fost surprins zilele trecute, la Colibița,…

- Mai ales in ziua de astazi. Mai ales dupa doua chinuitoare luni de izolare – in care lumea s-a ascuns prin case burdușite de provizii – lupta pentru supraviețuire a devenit cu adevarat chinuitoare. Ești nevoit sa dai in capul celorlalți, numai sa-ți ramana ție o farama de paine in plus… Ești nevoit…

- A sosit și ziua asta afurisita a invaziei. Și nu putem decat sa constatam – stupefiați sau nauci – ca ne-au invadat cu totul. Ne-au copleșit, punand stapanire pe toata preajma, de jur-imprejur. Ne-au cotropit definitiv sufletul și ochiul asta bolnav care cere inca lumina… A sosit și ziua asta afurisita…

- Radem de moarte, radem de insuratoare, radem de orice moment important al vieții… De ce nu am rade și de o pandemie?, se intreaba un sociolog, la Europa FM. Avem voie sa facem bașcalie despre o boala de care se și moare? Radem ca sa nu plangem? Radem pentru a goni frica? „Radem nervos, dar macar radem…”…

- Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la Manastirea Nicula sosește maine, la Bistrița. Va fi organizata o procesiune speciala prin care Arhiepiscopia Clujului „vrea sa-i asigure pe toti de intreaga solidaritate sufleteasca, de rugaciunile ierarhilor si ale preotilor pentru tot sufletul crestinesc…

- Cu un pistol rece, lipit de tampla și eventual incarcat, ințepenit intr-o asemenea situație limita, cand viața ta ar atarna pesemne de un fir de par iar soluțiile de salvare ar parea imposibile – ai fi nevoit sa marturisești: Totul s-ar intampla, sa zicem, pe o culme de deal, in Munții Rodnei. Unde…

- Cine iși face de cap intr-o asemenea completa, cumplita, nefireasca liniște…? Cine indraznește sa respire amplu, ignorand pericolul invizibil…? Cine are curaj sa se confrunte cu pustiul…? Aici – unde forfoteau pe vremuri sute de oameni, acum totul pare incremenit in liniște. Acum aproape patru luni…

- Lupoaica a fost surprinsa in flagrant – ieșind tacticoasa dintr-o padure, la o aruncatura de baț de Bistrița. Urmarind filmarea, zeci de persoane și-au dat cu parerea ca lupoaica iși cauta mielul de Paște. Ca a pandit incordata minute in șir. Ca ar fi gata sa-și infiga colții albi in fața noastra… Și…