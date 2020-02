Rosso-nerii au început în forță! Victorie la scor cu Pandurii! REȘIȚA – CSM Reșița s-a impus sambata, 22 februarie, cu scorul de 4-1, in deplasare, in fața echipei Pandurii Targu Jiu. Rosso-nerii au inscris prin Emanuel Dat, Victoraș Astafei și Laurențiu Breșneni de doua ori. „In primul rand aș vrea sa felicit Pandurii Targu Jiu. Este o echipa tanara care ne-a pus probleme in prima repriza, ne-a și condus. Nu am putut sa ne impunem jocul, fotbaliștii noștri au intrat relaxați și nu știu de ce. Toata saptamana trecuta le-am atras atenția, le-am spus sa fie concentrați. Am urmarit amicalele formației din Targu Jiu și am observat ca este o echipa tanara, dar… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandurii Targu Jiu iși continua seria neagra din acest sezon al Ligii 2. Gruparea gorjeana a pierdut categoric,pe teren propriu, in fața lui CSM Reșița, in etapa 22. Oltenii au deschis scorul prin Adrian Tanasoiu, care a fructificat un penalti pe care tot el l-a obținut (’43). Golurile invingatorilor…

- REȘIȚA – CSM Reșița se afla din 2 februarie in Antalya (Turcia), acolo unde elevii lui Dorinel Munteanu disputa mai multe partide amicale. In primul amical, reșițenii au pierdut, scor 0-3, cu FC Montana (Bulgaria), a urmat egalul, scor 2-2, cu Proleter Novi Sad, iar sambata, 8 februarie, rosso-nerii…

- REȘIȚA – CSM Reșița a reluat miercuri, 8 ianuarie, pregatirea pentru partea a doua a sezonului Ligii 2. Rosso-nerii au efectuat primul antrenament din 2020 pe terenul sintentic din Valea Domanului, iar la reunire s-a prezentat doar o parte dintre jucatorii noi transferați. „Eu am revenit din vacanța…

- Cea mai mare ocazie de gol a Reșiței in prima repriza a venit de la Velici in minutul 29, care a trimis mingea cu capul in plasa laterala, din centrarea lui Danci. Spre finalul primei parți, mai exact in minutul 42, Raul Costin de la Mioveni a deschis scorul printr-un șut de la 20 de metri.…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Daniel Pancu, a declarat, vineri, ca o victorie in partida din deplasare cu Concordia Chiajna, ultima din prima parte a Ligii a II-a, ar asigura formatiei sale o iarna linistita. "Suna ciudat, dar maine, la Chiajna, este cel mai important meci al acestei primei…

- Universitatea II Craiova are parte de un meci extrem de dificil in etapa a 15-a, ultima din turul de campionat al Ligii a III-a, seria 3. „Satelitul“ Stiintei intalneste astazi, de la ora 14.00, pe stadionul „Extensiv“, pe Progresul Spartac, liderul seriei. Min. 57: A treia schimbare la Craiova. Olteanu…

- Rosso-nerii au reușit sa inscrie de trei ori, dar tot n-au reușit sa se impuna in cel mai spectaculos joc al etapei a IX-a a Ligii 2. Cu acest rezultat de egalitate obținut, Reșița a terminat turul de campionat și a ajuns la opt partide consecutive fara succes. Jocul a inceput extrem de spectaculos,…

- UTA Arad a invins-o pe FC Farul Constanta cu scorul de 1-0, duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii a II-a de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de Octavian Ursu (51). Rezultate: Sambata AFC Dunarea Calarasi - FC Metaloglobus Bucuresti 3-1 AFK Csikszereda Miercurea…