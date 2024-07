Postul de televiziune de stat rus, Rossiya 1, a difuzat un segment in care s-a sugerat amenințarea atacarii unor capitale europene, inclusiv București, intr-o emisiune de maxima audiența duminica seara, conform informațiilor prezentate de B1Tv, care citeaza The Moscow Times. Evgheni Popov, prezentator TV și deputat rus, a avertizat ca o serie de capitale europene […] The post Rossiya 1, postul de propaganda rus, anunța ca Bucureștiul va fi atacat appeared first on Puterea.ro .