- Mia noi, ne putem cumpara fie un kilogram de carne, fie un kilogram de roșii romanești. Atat de mult au ajuns sa coste roșiile autohtone. Romanii ajung sa cumpere roșii romanești doar de o pofta.

- Primavara aduce odata cu ea si primele fructe de sezon, cum ar fi cazul capsunelor, insa acestea nu sunt deloc accesibile pentru toata lumea. In ultimii ani, ne-am obisnuit deja ca trufandalele sa fie scumpe, iar inflatia din ultimele luni si-a lasat amprenta si asupra produselor din piete, dupa cum…

- In ultima perioada, prețul roșiilor a crescut semnificativ in piețele agroalimentare din Alba Iulia, ajungand la aproape 50 de lei pe kilogram. Un cititor al albaiuliainfo.ro a trimis pe adresa redacției o imagine in care prezinta prețul roșiilor romanești care se apropie de 50 de lei/kilogram. De asemnea,…

- Legumele romanești, de trei ori mai SCUMPE in aceasta primavara: Ce spun producatorii Legumele romanești, de trei ori mai SCUMPE in aceasta primavara: Ce spun producatorii Din cauza vremii capricioase din ultima vreme, fermierii avertizeaza ca legumele de primavara vor fi de trei ori mai scumpe in piețe…

- Kilogramul de roșii romanești se vinde cu 65 de lei, iar cel de castraveți cu 35 de lei intr-o piața agroalimentara din centrul Municipiului Alba Iulia.Conform alba24 , exista totuși și roșii mai ieftine, care se vand la prețuri intre 17 și 20 de lei kilogramul, insa acestea sunt de import din țari…

- Realitatea acestor zile reci este ca fermierii au mari probleme cu viitoarele culturi de legume. Temperaturile mici și variațiile din ultima vreme, spun aceștia, le-au afectat recolta, asta insemnand ca, de exemplul, roșiile romanești de primavara iși tripleaza prețul in piețe. Justificat sau nu prețul,…

- Majoritatea credincioșilor din Romania se pregatesc pentru masa de Buna Vestire, la care se mananca pește. Ei bine, romanii trebuie sa plateasca sume mai mari in acest an, daca vor sa se bucure de aceasta specialitate. Prețurile au crescut cu 30% fața de anul trecut.