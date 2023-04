Stiri pe aceeasi tema

- Un kilogram de roșii din recolta de primavara a ajuns pe piețele din țara sa coste mai mult decat un kilogram de carne. Romanii ajung sa cumpere roșii romanești doar de o pofta.Prețurile ajung și la 40 de lei. Prețul primelor roșii romanești incepe de la 35 de lei și ajunge la 40 de lei kilogramul.…

- Capșunile romanești au fost scoase pe piața, insa prețul este unul destul de mare. Daca majoritatea alimentelor au scazut in aceasta perioada, prețul unui kilogram de capșuni este unul piperat și mai scump decat 1 kilogram de carne.

- Legumele romanești din aceasta primavara vor fi puține și scumpe. Primele roșii vor ieși din solarii abia in luna mai, iar prețurile vor fi de trei ori mai mari decat cele de anul trecut. Producatorii spun ca, in aceste conditii, ajutorul pe care il iau prin programul Tomata e crucial. Au spus „Adio!”…

- In ultima perioada, prețul roșiilor a crescut semnificativ in piețele agroalimentare din Alba Iulia, ajungand la aproape 50 de lei pe kilogram. Un cititor al albaiuliainfo.ro a trimis pe adresa redacției o imagine in care prezinta prețul roșiilor romanești care se apropie de 50 de lei/kilogram. De asemnea,…

- Legumele romanești, de trei ori mai SCUMPE in aceasta primavara: Ce spun producatorii Legumele romanești, de trei ori mai SCUMPE in aceasta primavara: Ce spun producatorii Din cauza vremii capricioase din ultima vreme, fermierii avertizeaza ca legumele de primavara vor fi de trei ori mai scumpe in piețe…

- Realitatea acestor zile reci este ca fermierii au mari probleme cu viitoarele culturi de legume. Temperaturile mici și variațiile din ultima vreme, spun aceștia, le-au afectat recolta, asta insemnand ca, de exemplul, roșiile romanești de primavara iși tripleaza prețul in piețe. Justificat sau nu prețul,…

- Fiind printre cele mai populare fructe ale verii, cireșele sunt la mare cautare in piețele romanești, in fiecare an. Cireșele romanești de anul acesta vor pleca din fermele pomicule cu circa 15 lei/kg, iar in piețe primele cireșe vor ajunge cel mai devreme in jurul perioadei 10 - 15 mai.Cat vor costa…

- Legumele de sezon au aparut deja pe tarabele din piața, insa prețurile exorbitante ii țin departe pe mulți clienți. Costurile pentru o porție pentru intreaga familie depașesc cateva zeci de lei și e posibil sa creasca și mai mult in zilele care urmeaza.