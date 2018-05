Stiri pe aceeasi tema

- Primele fructe și legume romanești de aprilie vor aparea pe piața de abia la mijlocul lunii mai, din cauza perioadei de frig care a trecut peste noi la inceputul lunii martie, au declarat pentru Libertatea producatorii din Oltenia. Cu toate acestea, ei avertizeaza ca daca pe piața sunt de acum capșune…

- Rosiile romanesti si verdeturile de sezon sunt sigure pentru consum, acestea fiind analizate in scopul determinarii reziduurilor de pesticide, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Nationala…

- Frigul din luna martie, care se va prelungi și in aprilie, a fost o lovitura pentru proprietarii de solarii. Fermierii spun ca au avut costuri foarte mari cu incalzirea, astfel incat vor scumpi legumele. De Paști, se estimeaza...

- „Platesc zilnic 12.000 de lei pe hectar pentru incalzirea serei. E jale! Vor fi scumpe legumele romanesti anul acesta. Sub 15 lei kilogramul nu va fi rosia romaneasa in primele doua saptamani de cand apar cele de sera, adica pe la sfarsitul lunii aprilie. Dupa aceea, preturile se duc in jos", a spus…

- Producatorii romani de rosii si-au vazut costurile date peste cap de iarna tarzie si anunta ca primele rosii romanesti, din sere si solarii nu vor fi mai ieftine de 15 lei kilogramul, in primele doua saptamani de la recoltare, scrie Ziarul Financiar.

- Roșiile romanești se lasa mult așteptate anul acesta pe tarabe. Fermierii din Izbiceni, unul dintre cele mai mari bazine legumicole din sudul țarii, spun ca gerul din ultima perioada a distrus rasadurile și le-a majorat costurile. Așa ca și prețul legumelor va fi mai mare.

