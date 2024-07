Roșiile românești se scumpesc. „Noi am muncit în cod roșu” A crescut prețul roșiilor romanești Prețul roșiilor s-a majorat cu aproximativ 30%, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, noteaza infofinanciar.ro . Motivul pentru care s-a intamplat acest lucru este unul simplu. Din cauza unei producții mai scazute, polenizarea plantelor are loc mai greu, iar tratamentele aplicate culturilor nu iși mai fac efectul din cauza valorilor termice extreme. Roșiile romanești sunt extrem de cautate in piețele din toata țara, datorita gustului unic și a ușurinței cu care pot fi incluse in multe de feluri de mancare. Totodata, roșiile consumate in cantitați potrivite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși avem o inflație in scadere , iar statul a luat masuri pentru a ține in frau prețurile la raft, acest lucru pare sa fie doar pe hartie pentru ca realitatea din teren arata cu totul diferit.In piețe și in magazine prețurile cresc de la o zi la alta. Asta și din cauza secetei care a afectat culturile…

- Trenurile de pe ruta Bucuresti-Pitesti vor circula deviate inca o luna, a anunțat, luni, printr-un comunicat, CFR Calatori. „CFR Calatori cere scuze pasagerilor care au legitimatii de calatorie procurate pentru ruta Bucuresti – Pitesti – Craiova deoarece orarele nu pot fi respectate ca urmare a emiterii…

- In 2019, comuna Sambuca di Sicilia, din Provincia Agrigento localizata in sudul Italiei, a devenit virala pentru ca a vandut case cu doar 1 euro. Dupa ce s-a bucurat de vanzari de succes in 2019 și 2021, Sambuca di Sicilia scoate la licitație un nou lot de case ieftine, cu doar 3 euro, informeaza Euronews.

- Rezerva de apa potabila epuizata in șase localitați din Alba, dupa incendiul din Apuseni și seceta din ultima perioada Apa CTTA SA Alba a anunțat, joi, ca nu mai poate asigura furnizarea continua a apei potabile pentru locuitori din șase sate din Apuseni. Cauza este epuizarea rezervei de apa, dupa ce…

- Prețul gazelor de pe piețele europene a crescut la cel mai mare nivel din luna decembrie pana acum, ajungand luni la circa 38 euro/MWh. Pe parcursul zilei de marți, prețurile s-au mai calmat și au revenit la nivelul de 34 euro/MWh, pe platforma TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc cotațiile de referinta…

- Prețurile s-au prabușit spectaculos la roșiile producatorilor din Matca, județul Galați. Daca in urma cu doua saptamani un kilogram de roșii era 20 lei, acum a ajuns sa se vanda cu 5-7 lei.

- Incurcate sunt caile Domnului atunci cand vine vorba despre iubire. Iar un tanar abia casatorit a aflat pe pielea lui ca aceasta zicala iți poate da viața peste cap fix cand te aștepți mai puțin. Cei de la slate.com au facut in acest an publica o poveste care dateaza din 2020 și care are ii […] The…

- Patiserii vor scoate pe piata 7,2 milioane de bucati, in scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar si fata de sarbatorile de iarna. Motivul este scaderea puterii de cumparare a poluatiei, iar unii producatori si-au redus preturile chiar si cu 10%. Presedintele Patronatului Roman din Industria…