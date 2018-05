Stiri pe aceeasi tema

- Legumele românești încep sa apara pe piața, dar prețurile sunt fabulos de mari. Roșiile românești costa de patru ori mai mult fața de cele din import. Un kilogram de roșii din Turcia sau Italia costa 4 lei, iar roșiile crescute în serele de…

- Nu mai știm ce mancam. Romanii ajung sa consume legume cu nemiluita, din import, renunțand la roșia romaneasca, uneori fara sa-și dea seama. Nu mai știm ce mancam. Romanii ajung sa consume legume cu nemiluita, din import, renunțand la roșia romaneasca, uneori fara sa fie conștienți.

- Primele fructe și legume romanești de aprilie vor aparea pe piața de abia la mijlocul lunii mai, din cauza perioadei de frig care a trecut peste noi la inceputul lunii martie, au declarat pentru Libertatea producatorii din Oltenia. Cu toate acestea, ei avertizeaza ca daca pe piața sunt de acum capșune…

- Au aparut primele capsuni romanesti, extrem de gustoase si aromate! Fructele sunt la mare cautare, iar prețul este pe masura: cel puțin 15 lei kilogramul. In judetul Vaslui, comerciantii nici nu mai ajung cu ele in piete, pentru ca se vand direct de la producator.

- Producatorii romani de rosii si-au vazut costurile date peste cap de iarna tarzie si anunta ca primele rosii romanesti, din sere si solarii nu vor fi mai ieftine de 15 lei kilogramul, in primele doua saptamani de la recoltare, scrie Ziarul Financiar.

- Primele rosii romanesti ar fi trebuit sa plece anul acesta in pietele din toata tara din localitatea olteana Izbiceni la sfarsitul lunii aprilie. Fermierii sustin ca au fost afectati de frig, iar unii dintre ei au renuntat la culturi si le vor replanta din nou atunci cand temperaturile vor urca din…

- In data de 21 februarie 2018, USH Pro Business a organizat evenimentul ” Potențialul pieței irlandeze pentru exportatorii vinurilor romanești”, eveniment la care au participat atat producatori de vinuri cat și specialiști in domeniul vie – vin. In cadrul seminarului s-a discutat despre atractivitatea…