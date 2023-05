Stiri pe aceeasi tema

- Combinația de roșii cu branza, fie in salata, fie simpla, reprezinta un deliciu. Dar, oare, cat de sanatoasa este? Specialiștii in nutriție recomanda ca roșiile sa fie consumate mai ales in timpul verii. Acesta poate diminua riscul de cancer. Rosiile cu branza ingrasa Pentru cei care doresc sa slabeasca,…

- Dar, in combinație cu branza ar putea aduce cateva kilograme in plus. Iata ce ne sfatuiește nutriționistul Mihaela Bilic:”Ce poate fi mai savuros, delicios si de sezon decat roșiile cu branza…fara paine, o sa spuneți, ca sa nu ne ingrașam:( Problema e ca nu painea ingrașa (sau nu la fel de tare) precum…

- Oficialii britanici trag un semnal de alarma cu privire la abuzul pe scara larga a softwarelor de supraveghere si a angajarii de hackeri, spunand ca mii de oameni sunt vizati in fiecare an de o industrie pe care au descris-o ca fiind o amenintare tot mai imprevizibila, transmite Reuters.Centrul National…

- Volodimir Zelenski a trimis un nou mesaj adresat națiunii, dupa ce acesta a vizitat regiunea Zaporojie, puternic afectata de bombardamentele rusești lansate in zonele rezidențiale. De asemenea, liderul ucrainean a avut intalnire și cu Rafel Grossi, directorul Agentiei Internationale a Energiei Atomice…

- Geologia insulei vulcanice braziliene Trindade fascineaza de mult timp oamenii de stiinta, dar descoperire unor "roci" formate din deseuri de plastic in acest refugiu indepartat al testoaselor reprezinta un semnal de alarma, informeaza Reuters.Plasticul topit se imbina cu rocile pe aceasta insula…

- Fostul ministru al Muncii, deputatul PNL Raluca Turcan a declarat marti, in emisiunea Proiect de Tara: Romania de la Prima News, ca vrea sa traga un semnal de alarma si niciun politician sa nu se imbete cu apa rece ca putem sa pacalim Comisia, iar daca nu facem aceste reforme, costul pe o masura de…

- Politia Romana, prin Institutul de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii, a realizat un amplu studiu national, care scoate in evidenta amploarea fenomenului de comercializare a medicamentelor si a suplimentelor alimentare contrafacute. 62,3% dintre persoanele chestionate au admis ca nu pot sesiza…

- Președintele Asociației Turistice Peștera Padina, Valentin Calcan, semnal de alarma privind blocarea dezvoltarii viitoarei Stațiuni Peștera Padina! Potrivit informațiilor domniei sale, saptamana trecuta, conducerea Parcului Natural Bucegi s-a aflat intr-o ședința la care nu a fost invitat decat primarul…