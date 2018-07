Roşiile, bune pentru digestie

Indiferent de forma si culoare, rosiile ne atrag prin gustul lor placut si apetisant. Tomatele sunt pline de proteine, potasiu, fosfor, fier, calciu, vitaminele A, C, B, antioxidanti pretiosi si contin foarte putine calorii. Ele aduc beneficii importante inimii, pielii si intervin in scaderea ponderala. Protejeaza inima

Licopenul din rosii protejeaza impotriva bolilor cardiovasculare. Un consum regulat de rosii poate scadea colesterolul „rau” si trigliceridele. Aceste lipide influenteaza in mod direct sanatatea inimii, iar mentinerea acestora la o valoare normala e… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

