Roșii românești la prețuri de supermarket. Fermierii abia își scot cheltuielile In ultimele zile, prețul roșiilor a scazut considerabil din cauza supra-producției și a dificultații fermierilor de a-și vinde marfa. In aceasta perioada torida, agricultorii au de-a face cu noi cheltuieli, ceea ce le reduce profitul pe care aceștia se așteptau sa il faca. In schimb, clienții au parte de roșii ieftine și gustoase la tarabele […] The post Roșii romanești la prețuri de supermarket. Fermierii abia iși scot cheltuielile appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cele mai mici prețuri la bunurile de larg consum și servicii, dintre statele membre ale Uniunii Europeane, la un nivel cu 40 la suta mai mic, decat media UE, calculat pentru anul 2023, arata datele publicate, vineri, de Institutul Național de Satatistica (INS), și Eurostat. Potrivit Eurostat,…

- In ultimele zile, spațiul public romanesc a fost inundat cu discuții despre „marele” mic congres al USR și in special despre candidatura Elenei Lasconi la alegerile prezidențiale. Aceste evenimente sunt doar cateva exemple din peisajul politic tumultuos al Romaniei contemporane, un peisaj in care iluziile…

- Clasamentul RUR World University Rankings pentru 2024 a fost recent publicat, evaluand performanțele a peste 1.100 de universitați la nivel global. In acest top, Romania se remarca cu patru instituții de invațamant superior, dar se situeaza considerabil in urma universitaților din marile centre academice…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat astazi planurile Guvernului de a plafona adaosurile comerciale pentru toate alimentele produse in Romania, intr-o intervenție la B1 Tv. Conform declarațiilor sale, proiectul de lege este aproape finalizat și ar putea fi aprobat in aproximativ o luna. Florin…

- Un lanț lung și costisitor de intermediari și operațiuni adiționale impiedica fermele romanești sa primesca un preț echitabil pentru producția lor. De la transport pana la depozitare, sortare, poziționare la raft și comercializare cu TVA de 5%, costurile in creștere fac ca fermele romanești sa se confrunte…

- Fermierii romani au dane separate pentru exportul de cereale in Portul Constanța, in acest an, asigura ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Florin Barbu la transmite fermierilor ca interdictia cerealelor ucrainele in Romania nu va expira. Ministrul spune ca a fost de multe ori in Portul Constanta…

- O celebra companie de incalțaminte sport, cunoscuta la nivel internațional, planuiește sa ofere versiuni similare ale celor mai populare modele de pantofi ale sale, la prețuri mai avantajoase. Este vorba despre brandul Adidas, ce intenționeaza sa lanseze versiuni mai ieftine ale pantofilor sai cu trei…

- In lumea cinematografiei internaționale, Festivalul de Film de la Cannes este considerat unul dintre cele mai prestigioase evenimente, unde filmele sunt supuse unei atenții deosebite și sunt apreciate pentru calitatea și originalitatea lor. Anul acesta, Romania se remarca prin prezența a doua filme…