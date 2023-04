Roșii la preț de miel. Când și le va permite românul de rând Paștele din acest an a adus și o premiera la care puțini sunt cei care ar fi indraznit vreodata sa se gandeasca: carnea de miel și tomatele au ajuns sa aiba același preț pe piața, adica 65 de lei pe kilogram. Producatorii spun ca de la ei tomatele pornesc cu un preț de 30-35 de lei pe kilogram, iar mai departe este treaba intermediarilor și a comercianților. Adevarul este ca, la acest moment, roșia se poate incadra cu ușurința la categoria produselor de lux, pana pe la jumatatea lunii mai, susțin legumicultorii. Pe piața exista și tomate din Turcia, Spania sau Grecia la prețuri mult mai mici.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

