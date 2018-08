Roșia Montană, protestatarii, masă de manevră. Teodorovici: Joacă la două capete. E unul singur Roșia Montana. ”Noi speram sa nu pierdem acest proces. Și aici a fost o dezbatere pe care, din pacate, cei care tot striga in mod nejustificat nu o ințeleg. Ei nu ințeleg ca ei sunt masa de manevra pentru cel care sta in spatele acestei idei și care joaca la doua capete, in sensul in care platește doua tabere: pe unii care sa țipe in strada pentru aceasta idee- sa spunem, poate oameni de buna-credința, care spun ca protejeaza avuția țarii- dar ei sunt manipulați de catre cel care caștiga de orice varianta ar ieși, in final, cu acest dosar. Daca ei țipa și pentru ca ei țipa, eu, stat, nu mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

