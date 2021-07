Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a salutat, marti, includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO. "Salut includerea peisajului cultural minier de la Rosia Montana in patrimoniul umanitati! Prin eforturi conjugate ale autoritatilor si specialistilor, Rosia Montana trebuie sa…

- USR PLUS sustine ca includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO, decizie luata marti, reprezinta "o sansa uriasa" pentru comunitatea locala, pentru dezvoltarea si conservarea patrimoniului. "Zi istorica pentru istoria romanilor! Rosia Montana a fost inclusa in Patrimoniul…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos, copresedinte al USR PLUS, afirma ca includerea sitului de la Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO reprezinta "o sansa unica la dezvoltare durabila". "Rosia Montana a intrat, astazi, in Patrimoniul Mondial UNESCO. Este o veste mare si nici ca putea sa existe…

- Discutiile privind includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial, care urmau sa aiba loc duminica, la Fuzhou, China, unde este reunit Comitetul UNESCO, au fost reprogramate. Intalnirea a fost intrerupta de Tian Xuejun, vice-ministru chinez al Educatiei si presedinte al Comisiei Nationale Chineze…

- Rosia Montana, din nou in atentia UNESCO pentru inscrierea pe lista Patrimonului Mondial. Cand se va lua decizia Dupa trei ani de la momentul la care zona miniera istorica din Muntii Apuseni ar fi trebuit sa fie inclusa in Patrimoniul Mondial, Rosia Montana ajunge din nou in atentia UNESCO.. In iulie…

- Primarul din Rosia Montana, Eugen Furdui, si senatorul PNL Ioan Bumb au pledat marti, in sedinta Comisiei parlamentare pentru relatia cu UNESCO, pentru redefinirea perimetrului cultural din Rosia Montana, astfel incat activitatea economica de exploatare miniera sa se poata desfasura. "Perimetrul…

- Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat la deschiderea programului aniversar „Romania si UNESCO, arc peste timp”, ca tara noastra s-a transformat in mod fundamental, fiind ghidata de angajamentul puternic pentru multilateralism, drept international si valori democratice, si ca pastrarea…