Roșia minune de la Buzău: Producție din primăvară, până la îngheț și gustoasă pe deasupra Dupa mulți ani, cercetarea romaneasca a reușit sa obțina un hibrid de roșii capabil sa produca o perioada lunga de timp, din primavara și pana vine inghețul, iar, mai mult, sa aiba gust și aroma. Rezultatul este cu atat mai important cu cat, in prezent, 95% din semințele folosite de legumicultori vin din import, iar prețul este pe masura: 1 gram de semințe costa cat unul de aur. ”Noi am vrut sa obținem un hibrid pentru spații protejate, pentru ca 95% din semințe sunt din import, deoarece noi nu aveam. Semințele sunt foarte scumpe, se vand la bucata sau la gram, iar prețul este foarte mare, echivaleaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

