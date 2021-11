Stiri pe aceeasi tema

- Deși suntem in extrasezon, cand prețul la tomate ar fi trebuit sa creasca, ceea ce se intampla in piața acum depașește orice imaginație. La Izbiceni, o zona legumicola cunoscuta din Romania, prețurile s-au prabușit pur și simplu, din cauza importurilor și a cererii reduse in contextul restricțiilor…

- Organizat anul acesta in noiembrie, black friday Romania 2021 este ocazia perfecta pentru a incepe sa cumparați cadouri de Craciun pentru cei dragi sau sa va rasfațați achiziționand ceva personal la prețuri mai mici. Intr-adevar, in aceasta zi, apar tot mai multe reduceri la cele mai populare categorii…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara da startul inscrierilor la cea de-a XIV-a ediție a Targului de Craciun. Casa de Cultura a Municipiului Timișoara organizeaza in perioada 1 decembrie 2021-17 ianuarie 2022 tradiționalul Targ de Craciun, in Piața Victoriei și in Piața Libertații din Timișoara.…

- Comisia Europeana va anunta, marți, recomandarile pentru masurile pe care le pot lua tarile membre pentru a reduce impactul cresterii preturilor la energie si gaze asupra populatiei. Cel mai probabil, se va avea in vedere ca acestea sa nu afecteze functionarea pietei. “Maine, Comisia Europeana va…

- Mulți român consuma acest aliment, cel mai nociv de pe piața, chiar dis de dimineața, fara sa se gândeasca consuma unul dintre cele mai toxice produse. Cel mai nociv aliment, ce produce probleme serioase de sanatate și poate cauza chiar infarctul,…

- Deputatul Emil Dumitru, fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii, are o propunere concreta pentru eradicarea pestei porcine africane in Romania: abandonul voluntar pe o raza de 10 km in jurul fermelor comerciale in ceea ce privește creșterea porcilor in gospodariile populației, care sa primeasca,…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anunțat ca iși va depune demisia, astazi, lucru așteptat, de altfel, in condițiile in care a facut parte din echipa care l-a susținut pe Ludovic Orban la șefia PNL. Adrian Oros a mulțumit tuturor celor cu care a colaborat in aceasta perioada…

- Situația pe piața romaneasca de energie este una haotica, prețurile atingand niveluri record chiar și pentru UE. Noul ministru de Finanțe da vina pe certificatele de CO2 și sper ca lucrurile vor reveni la normal prin autoreglarea pieței. „Sa știți ca prețul la energie, cel puțin in Romania,…