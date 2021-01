Stiri pe aceeasi tema

- CONTROALE… In ultima luna a anului trecut, inspectorii de munca vasluieni au continuat controalele la angajatorii vasluieni. Astfel, au fost depistate noi cazuri de munca la negru, cazuri care au fost sancționate conform legilor in vigoare. De asemenea, tot in luna decembrie au fost inregistrate trei…

- CAZ… Ploua des in ultima vreme pe la Huși, insa bucuria agricultorilor nu prea e impartașita de hușenii care stau pe strazile pe unde asfaltul inca e așteptat. De pilda, strada Tomița Patraș e una dintre aceste strazi, iar locuitorii din zona au gasit o soluție, pentru a se adresa direct conducerii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o informare meteo de ploi abundente pana sambata, dar si lapovita si ninsoare in Oltenia, Muntenia, Transilvania si Moldova. O alerta cod galben va intra in vigoare miercuri, la ora 18.00, si anunta viscol la munte, in 10 judete. In perioada miercuri…

- Vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit in Capitala, meteorologii prognozand vant in rafale și posibile precipitații mixte. Abia vineri, gradele in termometre mai scad puțin și sunt posibile...

- Nici nu se terminasera joi seara, la Bruxelles si la Londra, anunturile – jumatate fericite, jumatate retinute – privind incheiera acordului comercial care speram ca, acceptat de toate forumurile europene si de Camera Comunelor , va pune bazele reglementarii a ceea ce va insemna comportamentul celor…

- NUMIRE… Medicul Lucia Rotaru, manager al Spitalului municipal Huși in ultimii ani, și-a incheiat activitatea, iar in locul sau, in funcția de manager interimar, a fost numit de astazi un alt medic al unitatii spitalicești, este vorba despre chirurgul Bogdan Vasile Popa. Fara indoiala, primarul municipiului…

- Cel mai batran rinocer negru din lume s-a stins din viața, miercuri, la varsta de 46 de ani, la gradina zoologica din Berlin, a anuntat institutia pe pagina sa de internet, informeaza DPA. Kilaguni, o femela al carei semn distinctiv era un corn foarte pronuntat, a venit pentru prima data la gradina…

- Handbal DECIZIE… Nu se amana! Etapa a 10-a a Ligii Zimbrilor se joaca vineri, 23 octombrie, la Sfantu Gheorghe. CSM Vaslui va da piept cu CSM Bacau, de la ora 13.45, intr-un meci decisiv pentru evitarea retrogradarii. Zilele trecute, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Covasna a emis o hotarare…