Rosalia, noua senzaţie a muzicii spaniole, marea câştigătoare a galei Latin Grammy Awards 2019 Noua senzatie a muzicii spaniole Rosalia a fost joi marea castigatoare a galei Latin Grammy Awards de anul acesta cu trei premii printre care si trofeul in categoria cel mai bun album pentru 'El mal querer', intr-o seara in care tanara artista a dovedit ca este una dintre cele mai importante vedete ale peisajului muzicii latino mondiale, relateaza EFE.



Rosalia a castigat trei gramofoane aurii: Cel mai bun album al anului si Cel mai bun album vocal pop pentru 'El mal querer', si unul pentru Cel mai bun cantec urban pentru piesa 'Con altura' (alaturi de J Balvin). … Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

