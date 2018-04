Stiri pe aceeasi tema

- PAȘTE 2018. Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniște, pace și fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat! MESAJE PAȘTE. Cu lumanari aprinse și sufletul curaț sa spunem impreuna HRISTOS A INVIAT! MESAJE ȘI URARI PRIN SMS. Sarbatori fericite…

- PASTE FERICIT. MESAJE PASTE FERICIT. MESAJE de PASTE fericit 2018. URARI PASTE FERICIT. FELICITARI de Paste. SMS -uri frumoase de Paste, mesaje haiose si amuzante de Sfintele Pasti. Mesaje hazlii de Paste. MESAJE de PASTE prin SMS. Felicitari cu text de PASTE. Mesaje PASTE FERICIT.

- 90 de persoane din Cugir și 39 din Vinerea, care in acest an implinesc onorabila varsta de 60 de ani vor avea ocazia sa ia parte la sarbatoarea Pastenilor, un obicei care de mai multe decenii se petrece in Miercurea Mare la Cugir si in Joia Mare in localitatea Vinerea. Pregatirile la Cugir au inceput…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, sambata noapte, urari de bine tuturor romanilor, atat celor care sarbatoresc Pastele, cat si celor care serbeaza Floriile. „Sarbatori fericite! Avem dubla sarbatoare: unii sarbatorim acum Invierea – si le doresc ‘Hristos a Inviat!’…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, duminica, ”Hristos a Inviat” celor care sarbatoresc Pastele. ”Le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca”, a scris seful statului pe Facebook si le-a urat ”La multi ani” celor care-si serbeaza numele de Florii. ”Tuturor celor…

- Copiii ocrotiti in Centrul de Primire in Regim de Urgenta (CPRU) din cadrul DGASPC Vrancea au primit, vineri, vizita unui grup de elevi de la Scoala Primara Livada, structura a Scolii Gimnaziale nr. 1 Mera. Prichindeii de la clasele I si IV nu au venit cu mana goala, ci incarcati cu daruri, dar si cu…

- IATA ce trebuie sa facem cu lumanarea folosita in noaptea de Inviere? Sigur nu știai lucrul acesta In noaptea de Sfintele Pasti credinciosii vin la biserica, participa la slujba si iau lumina. Lumanarea Pascala este simbolul Invierii, al biruintei vietii asupra mortii. ”Aceasta lumanare arata ca noi…