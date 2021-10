Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara europeana se confrunta cu prețuri din ce in ce mai mari. Potrivit unei statistici Eurostat, prețul unei locuințe s-a marit cu cu 2,6% in zona euro si cu 2,7% in UE, in trimestrul doi din 2021. In Romania, preturile locuintelor au inregistrat un avans anual de 3% in trimestrul doi din…

- Pulsatilla patens este o planta din familia ranunculaceelor, ce se deosebeste greu prin flori de alte specii inrudite, acestea avand o culoare mov intunecat ce seamana foarte bine cu cele ale deditelului dacic Pulsatilla montana, specie comuna la noi. In schimb, frunzele sunt cu totul deosebite, avand…

- Serviciul de tip video-on-demand va reuni filme si seriale originale realizate de NBCUniversal si de intreg portofoliul de branduri Sky si ViacomCBS, inclusiv titluri semnate Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures si Peacock. SkyShowtime va acoperi…

- Criticile îndreptate împotriva guvernului grec se amplifica, pe masura ce continua eforturile de stingere a celor mai grave incendii produse în tara, care au fortat zeci de mii de persoane sa se refugieze, relateaza luni Euronews, citat de Rador. Autoritatile din insula Evia, a doua…

- Romania este o țara foarte atractiva pentru deșeurile diferitelor țari din Europa precum Grecia, Bulgaria, Turcia, Belgia, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Austria, Cehia sau Slovacia, fiind o țara ținta pentru gunoaiele Europei, situație in care oamenii legii din cadrul Poliției de Frontiera…

- Urșii care traiesc in Romania vor fi numarați prin metoda științifica bazata pe probe ADN, in cadrul unui proiect in valoare de 53.5 milioane lei, din fonduri europene. Demararea proiectului a fost anunțata miercuri, in cadrul unei conferințe de presa comune a ministrului Mediului, Apelor și Padurilor,…

- Platforma naționala de informare cu privire la vaccinarea anti-Covid a publicat marți datele Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor despre estimarea prevalenței tulpinii Delta. Astfel, in Romania prevalența tulpinii este de 5-15%. Conform datelor puse la dispoziție de Centrul European…